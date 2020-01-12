Задержанный накануне в Тегеране посол Великобритании Роберт Макейр заявил, что не участвовал в акциях протеста в иранской столице и не руководил ими. Об этом дипломат 12 января написал в своем Twitter

Погребинский рассказал о странностях, которые предшествовали признанию Ираном вины за «Боинг» © Facebook, Михаил Погребинский | Перейти в фотобанк Амира Кабира якобы за подстрекательство к протестам.

В это время там сотни демонстрантов требовали отставку верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Через несколько часов дипломата отпустили.

По словам Макейра, он всего лишь хотел почтить память погибших, среди которых было трое подданных британской короны.

«Это нормально отдать дать уважения жертвам, некоторые из которых были британцами. Я покинул [место событий] спустя пять минут, когда кто-то начал скандировать», — написал он.

Протесты в Тегеране вспыхнули после того, как 11 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) признал, что иранская зенитная ракета уничтожила украинский Boeing 737 со 176 пассажирами на борту.

По словам командующего аэрокосмическими силами КСИР Амира Али Хаджизаде, оператор зенитно-ракетной установки принял самолет за крылатую ракету.

Thanks for the many goodwill messages. Can confirm I wasn’t taking part in any demonstrations! Went to an event advertised as a vigil for victims of #PS752 tragedy. Normal to want to pay respects- some of victims were British. I left after 5 mins, when some started chanting. — Rob Macaire (@HMATehran) January 12, 2020

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