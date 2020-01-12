Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань и госсекретарь США Майк Помпео 11 января вновь обсудили по телефону ход расследования крушения украинского самолета в Иране. Об этом глава канадского МИДа сообщил в своем Twitter-аккаунте

Украина не может ответить Ирану, как Канада - Якубин © Facebook, Алексей Якубин | Перейти в фотобанк

«У меня был еще один телефонный разговор с госсекретарем Помпео сегодня днем. Мы согласились с необходимостью проведения заслуживающего доверия и прозрачного расследования по рейсу PS752 (из Тегерана в Киев — ред.), а также с тем, чтобы справедливость восторжествовала для семей погибших», — написал глава МИД Канады.

I had another call with @SecPompeo this afternoon. We agree on the need for a credible and transparent investigation into #PS752 as well as justice for the families of the victims. — François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) 11 января 2020 г.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января. Погибли все 176 человек, которые были на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

В субботу, 11 января, иранские военные заявили, что украинский «Боинг» был сбит случайно, а виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за крылатую ракету. Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет.