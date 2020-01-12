В пятницу, 10 января, состоялся первый телефонный разговор между Шампанем и Помпео по поводу авиакатастрофы под Тегераном. Это было до того, как Иран взял на себя ответственность за произошедшее с самолетом.
«У меня был еще один телефонный разговор с госсекретарем Помпео сегодня днем. Мы согласились с необходимостью проведения заслуживающего доверия и прозрачного расследования по рейсу PS752 (из Тегерана в Киев — ред.), а также с тем, чтобы справедливость восторжествовала для семей погибших», — написал глава МИД Канады.
I had another call with @SecPompeo this afternoon. We agree on the need for a credible and transparent investigation into #PS752 as well as justice for the families of the victims.— François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) 11 января 2020 г.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января. Погибли все 176 человек, которые были на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу, 11 января, иранские военные заявили, что украинский «Боинг» был сбит случайно, а виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за крылатую ракету. Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет.