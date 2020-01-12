В субботу, 11 января, во время антиправительственных протестов в Тегеране, вызванных ситуацией вокруг крушения украинского «Боинга», на несколько часов был задержан посол Великобритании в Иране, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник

Погребинский рассказал о странностях, которые предшествовали признанию Ираном вины за «Боинг» © Facebook, Михаил Погребинский | Перейти в фотобанк Али Хаменеи. Протестующие выразили возмущение тем, что иранские военные сбили ракетой украинский пассажирский самолет, в результате чего все 176 пассажиров погибли.

Отмечается, что посол Роб Макейр был задержан возле университета на три часа за якобы «подстрекательство к протестам».

♦️#سفير_انگليس در تهران به دليل تحريك و ساماندهي تحركات مشكوك در مقابل دانشگاه اميركبير براي ساعتی بازداشت و سپس آزاد شد/تسنیم pic.twitter.com/zBKx8wDgA0 — 🌐 اعتمادآنلاين (@EtemadOnline) 11 января 2020 г.

Власти Великобритании назвали задержание грубым нарушением международного права.

«Арест нашего посла в Тегеране без оснований или объяснений — вопиющее нарушение международного права. Иранские власти находятся сейчас на распутье. Они могут продолжать свой путь к статусу страны-изгоя со всей политической и экономической изоляцией, которая за этим последует, или предпринять шаги для деэскалации напряженности и выйти на дипломатический путь, ведущий вперед», — заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

В свою очередь руководительница пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус призвала иранские власти публично извиниться за задержание британского посла.

«Это нарушает Венскую конвенцию… Мы призываем режим официально извиниться перед Великобританией за нарушение его (посла — ред.) прав и уважать права всех дипломатов», — написала Ортагус в своем Twitter-аккаунте.

The Iranian regime arrested the British ambassador to Iran. This violates the Vienna Convention, which the regime has a notorious history of violating. We call on the regime to formally apologize to the UK for violating his rights and to respect the rights of all diplomats. — Morgan Ortagus (@statedeptspox) 11 января 2020 г.

В среду, 8 января, вскоре после взлета из Тегерана Boeing 737 украинской компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение. В результате погибли граждане семи стран: 11 украинцев, 82 иранца, 63 канадца, 10 шведов, четыре афганца, трое немцев и трое британцев.

В субботу, 11 января, иранские власти признали, что Boeing был по ошибке сбит иранскими военными. Позже командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.