После ракетного удара Ирана Вашингтон считает, что основной целью американской политики в отношении этой страны является усиление изоляции Тегерана. Об этом руководительница пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус сообщила в эфире телеканала Fox News 11 января

Гужва: «США будут использовать катастрофу самолёта для демонизации иранского режима» © скриншот с видео NewsOne Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, — по базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

«Многие нас спрашивают, какова наша стратегия после убийства Сулеймани и атаки против США с применением баллистических ракет. Вот в чем наша стратегия: мы дипломатическими и экономическими методами изолируем иранский режим, пока они не начнут вести себя как нормальное государство», — заявила Ортагус.

Комментируя признание Ираном того, что иранские военные 8 января по ошибке сбили самолет Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины», руководительница пресс-службы Госдепа отметила, что «с того момента, когда был сбит самолет, Иран отрицал это».

Она также сказала, что в течение последних нескольких месяцев Госдеп внимательно следил за акциями протеста иранцев, и подчеркнула, что США поддерживают митингующих.