Обстановка на Ближнем Востоке обострилась в ночь на 3 января после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, — по базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.
«Многие нас спрашивают, какова наша стратегия после убийства Сулеймани и атаки против США с применением баллистических ракет. Вот в чем наша стратегия: мы дипломатическими и экономическими методами изолируем иранский режим, пока они не начнут вести себя как нормальное государство», — заявила Ортагус.
Комментируя признание Ираном того, что иранские военные 8 января по ошибке сбили самолет Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины», руководительница пресс-службы Госдепа отметила, что «с того момента, когда был сбит самолет, Иран отрицал это».
Она также сказала, что в течение последних нескольких месяцев Госдеп внимательно следил за акциями протеста иранцев, и подчеркнула, что США поддерживают митингующих.