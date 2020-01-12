Накануне, 11 января, иранские власти признали, что выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины был сбит 8 января по ошибке иранскими военными. Позже командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.
«Признание иранскими властями своей вины за авиакатастрофу, унесшую жизни многих граждан ряда государств, — это решение, имеющее важное значение. В сложившейся ситуации все стороны должны проявлять сдержанность для снижения напряженности, жертвами которой становятся и мирные граждане», — заявил Токаев.
Признание иранскими властями своей вины за авиакатастрофу, унёсшую жизни многих граждан ряда государств, это решение,имеющее важное значение. В сложившейся ситуации все стороны должны проявлять сдержанность для снижения напряженности, жертвами которой становятся и мирные граждане— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 12 января 2020 г.
На борту сбитого Boeing находились 176 человек — все погибли. Среди них — 11 граждан Украины (в том числе девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, четыре — Афганистана, по три — ФРГ и Великобритании.