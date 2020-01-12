Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил значимость признания иранскими властями вины за крушение украинского «Боинга» под Тегераном. Он сделал это в своем Twitter-аккаунте 12 января

Израильский эксперт Эскин рассказал, как признание за «Боинг» Ирана повлияет на расклад сил в регионе © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

«Признание иранскими властями своей вины за авиакатастрофу, унесшую жизни многих граждан ряда государств, — это решение, имеющее важное значение. В сложившейся ситуации все стороны должны проявлять сдержанность для снижения напряженности, жертвами которой становятся и мирные граждане», — заявил Токаев.

Признание иранскими властями своей вины за авиакатастрофу, унёсшую жизни многих граждан ряда государств, это решение,имеющее важное значение. В сложившейся ситуации все стороны должны проявлять сдержанность для снижения напряженности, жертвами которой становятся и мирные граждане — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 12 января 2020 г.

На борту сбитого Boeing находились 176 человек — все погибли. Среди них — 11 граждан Украины (в том числе девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, четыре — Афганистана, по три — ФРГ и Великобритании.