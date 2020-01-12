Ранее иранская сторона официально признала, что сбила самолет «Международных авиалиний Украины» по ошибке, выразив соболезнования погибшим, а также пообещав провести расследование до конца и наказать виновных.
«Теперь Европа может воспользоваться этими по виду искренними действиями военного и политического руководства Ирана и отказаться от дополнительных санкций, которые сейчас принимаются и вступают в действие. Для Тегерана это важный выигрыш в проигрышной ситуации», — пояснил эксперт.
Учитывая взбаламученную ситуацию в мире, подчеркнул политолог, будут предприниматься усилия для того чтобы нагнетать этот скандал, но Тегеран в этой ситуации может найти некоторые позитивные моменты.
Рудяков добавил, что президент Украины Владимир Зеленский в этой ситуации повел себя на удивление мудро и взвешенно, несмотря на то, что были всякие приходящие обстоятельства, было прямое давление американцев.