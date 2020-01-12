Признание своей вины за крушение украинского «Боинга» поможет Ирану не допустить формирования ситуативной международной коалиции, в которую американцы пытались склонить Европу после убийства Сулеймани и ракетными ударами по базам в Ираке. Об этом рассказал политолог Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру

Политолог Рудяков: Признав вину, Иран одержал небольшую победу в проигрышной ситуации © РИА Новости, Алексей Куденко

«Теперь Европа может воспользоваться этими по виду искренними действиями военного и политического руководства Ирана и отказаться от дополнительных санкций, которые сейчас принимаются и вступают в действие. Для Тегерана это важный выигрыш в проигрышной ситуации», — пояснил эксперт.

Учитывая взбаламученную ситуацию в мире, подчеркнул политолог, будут предприниматься усилия для того чтобы нагнетать этот скандал, но Тегеран в этой ситуации может найти некоторые позитивные моменты.

Рудяков добавил, что президент Украины Владимир Зеленский в этой ситуации повел себя на удивление мудро и взвешенно, несмотря на то, что были всякие приходящие обстоятельства, было прямое давление американцев.