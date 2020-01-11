Переговоры президента России Владимира Путина и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель продолжаются более трех часов

Встреча двух лидеров началась в 14.30 по Москве. Ожидается, что после беседы они сделают заявление для прессы. Александр Рар рассказал, будут ли Меркель и Путин на встрече обсуждать украинский нацизм © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Одновременно проходит встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран: министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и его немецкого коллеги Хайко Мааса.

Ранее в правительстве ФРГ заявили, что темами переговоров станут международные вопросы — ситуация в Сирии, Ливии, Украине, — а также двусторонние темы. При этом в Берлине подчеркивали, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации не было предлогом к визиту, который готовился с декабря.