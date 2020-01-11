«Признание Ираном того, что самолет Международных авиалиний Украины был сбит собственными вооруженными силами по ошибке — это важный первый шаг», — указано в заявлении Джонсона.
По его словам, произошедшая 8 января трагедия подчеркивает важность деэскалации напряженности в регионе.
«Мы все можем видеть, что расширение конфликта приведет только к еще большим жертвам и трагедиям. Важно, чтобы лидеры нашли дипломатические способы решения разногласий», — отметил Джонсон.
Он призвал к полному, прозрачному и независимому международному расследованию того, что произошло, и к репатриации тел погибших.
Ранее Иран признал свою вину в крушении украинского самолета 8 января под Тегераном. По словам командования Корпуса стражей исламской революции, иранские военные приняли самолет за крылатую ракету.