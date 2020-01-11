Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оценил признание Ираном своей вины в крушении украинского самолета, сообщило 11 января издание The Guardian

«Признание Ираном того, что самолет Международных авиалиний Украины был сбит собственными вооруженными силами по ошибке — это важный первый шаг», — указано в заявлении Джонсона. У Украины были доказательства ракетного удара по «Боингу» еще до заявления Ирана - Данилов © Факти ICTV | Факти ICTV | Перейти в фотобанк

По его словам, произошедшая 8 января трагедия подчеркивает важность деэскалации напряженности в регионе.

«Мы все можем видеть, что расширение конфликта приведет только к еще большим жертвам и трагедиям. Важно, чтобы лидеры нашли дипломатические способы решения разногласий», — отметил Джонсон.

Он призвал к полному, прозрачному и независимому международному расследованию того, что произошло, и к репатриации тел погибших.

Ранее Иран признал свою вину в крушении украинского самолета 8 января под Тегераном. По словам командования Корпуса стражей исламской революции, иранские военные приняли самолет за крылатую ракету.