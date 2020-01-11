Украина имела доказательства вины Ирана в катастрофе украинского самолета еще до официального признания Тегерана, заявил в субботу 11 января Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в комментарии украинской службе ВВС

«Еще до того, как Иран изменил свою позицию, мы знали эту информацию. Мы знали эту информацию еще до того, как ее начали обнародовать наши уважаемые партнеры из других стран», — рассказал он.

Данилов заявил, что специалисты нашли доказательства того, что это была ракета. Иранское признание. Как авиакатастрофа повлияет на отношения Киева и Тегерана и мировую политику © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

«С большой вероятностью мы знаем название этой ракеты, знаем, когда ее купили иранские власти, и знаем, у кого ее купили», — заявил секретарь СНБО.

По его словам, именно наличие этих доказательств, а также официальные заявления повлияли на Иран.

«Мы понимаем, почему Иран изменил позицию: они не рассчитывали, как будут действовать наши специалисты», — сказал он.

При этом, по его словам, эти же украинские специалисты работали на месте катастрофы малазийского «Боинга» в Донбассе.

«Из-за очень короткого промежутка времени, соединив все информационные потоки, мы поняли, что произошло. Мы не могли это сделать сразу публично, нам надо было еще поработать. Иран — это очень сложная страна и мы очень волновались, чтобы они не отправили наших специалистов в обратную сторону», — пояснил Данилов.

В то же время Украина, по словам Данилова, не остановит расследование этой катастрофы, несмотря на официальное признание Ираном ракетного удара, поскольку будет требовать наказания виновных.

Ранее Иран признал свою вину в крушении самолета украинской авиакомпании МАУ под Тегераном 8 января. В результате этой катастрофы погибли 176 человек, 11 из которых были гражданами Украины.