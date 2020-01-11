«Еще до того, как Иран изменил свою позицию, мы знали эту информацию. Мы знали эту информацию еще до того, как ее начали обнародовать наши уважаемые партнеры из других стран», — рассказал он.
Данилов заявил, что специалисты нашли доказательства того, что это была ракета.
«С большой вероятностью мы знаем название этой ракеты, знаем, когда ее купили иранские власти, и знаем, у кого ее купили», — заявил секретарь СНБО.
По его словам, именно наличие этих доказательств, а также официальные заявления повлияли на Иран.
«Мы понимаем, почему Иран изменил позицию: они не рассчитывали, как будут действовать наши специалисты», — сказал он.
При этом, по его словам, эти же украинские специалисты работали на месте катастрофы малазийского «Боинга» в Донбассе.
«Из-за очень короткого промежутка времени, соединив все информационные потоки, мы поняли, что произошло. Мы не могли это сделать сразу публично, нам надо было еще поработать. Иран — это очень сложная страна и мы очень волновались, чтобы они не отправили наших специалистов в обратную сторону», — пояснил Данилов.
В то же время Украина, по словам Данилова, не остановит расследование этой катастрофы, несмотря на официальное признание Ираном ракетного удара, поскольку будет требовать наказания виновных.
Ранее Иран признал свою вину в крушении самолета украинской авиакомпании МАУ под Тегераном 8 января. В результате этой катастрофы погибли 176 человек, 11 из которых были гражданами Украины.