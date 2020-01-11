Макрон пообещал способствовать всестороннему расследованию катастрофы и привлечению к ответственности виновных. По его словам, Париж уже запустил формальную процедуру начала соответствующего международного расследования в ИКАО (Международной организации гражданской авиации).
В свою очередь Зеленский поблагодарил французского коллегу за соболезнования в связи с катастрофой самолета в Иране.
«Поддержка вашего государства очень важна для нас в это трагическое время. Благодарен за готовность Франции помочь нам в проведении расследования», — подчеркнул украинский президент.
Главы государств также отметили, что такое быстрое установление истины стало результатом четкой работы украинской экспертной группы в Иране и консолидированной поддержки со стороны международных партнеров.