Президент Украины Владимир Зеленский и его французский коллега Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре в субботу договорились о привлечении французских специалистов к расшифровке черных ящиков сбитого в Иране украинского самолета. Об этом 11 января сообщает пресс-служба главы украинского государства

Коц: «Иран в отличие от Украины в 2001 году сразу пошел по пути максимальной открытости» © Facebook, Александр Коц | Перейти в фотобанк

В свою очередь Зеленский поблагодарил французского коллегу за соболезнования в связи с катастрофой самолета в Иране.

«Поддержка вашего государства очень важна для нас в это трагическое время. Благодарен за готовность Франции помочь нам в проведении расследования», — подчеркнул украинский президент.

Главы государств также отметили, что такое быстрое установление истины стало результатом четкой работы украинской экспертной группы в Иране и консолидированной поддержки со стороны международных партнеров.