По его словам, «железный занавес», который когда-то разделял СССР с остальным миром, находился западно-украинской границе, после 2014 года переместился на восточные границы Украины с Россией.
Ввиду обстоятельств, уверен эксперт, четыре ветки магистральных газопроводов Украины уже никогда не будут заполнены, в связи с чем от слова «транзит» государству придется отказаться: в будущем Киев будет осуществлять не столько транзит, сколько собирать плату за гарантированную мощность.
«Например, в Украине хотят разделить плату за газ на оплату за энергоресурс (товар) и оплату за мощность — то есть за возможность в любой момент получать некий объем газа. К этому будет сведена функция украинской ГТС», — пояснил Рябцев.
Специалист пояснил, что если в какой-то момент в Европе резко похолодает, то Россия могла бы продать европейским компаниям какой-нибудь объем газа, а на протяжении всех теплых месяцев вряд ли Киев может рассчитывать на большие объемы транспортировки газа по украинской территории.
Мощности украинской газотранспортной системы уже сегодня необходимо оптимизировать, переориентировать на внутренних промышленных потребителей, а также диверсифицировать маршруты поставщиков, заключил он.