Украина считает себя транзитером газа из РФ в Европу. Это соответствует действительности последние шесть лет, поэтому Киеву давно пора распрощаться с мечтами об этом важном статусе и со 100%-й наполненностью ее газотранспортной системы. Об этом в ходе пресс-конференции 10 января заявил специалист по вопросам энергетики Геннадий Рябцев

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Ввиду обстоятельств, уверен эксперт, четыре ветки магистральных газопроводов Украины уже никогда не будут заполнены, в связи с чем от слова «транзит» государству придется отказаться: в будущем Киев будет осуществлять не столько транзит, сколько собирать плату за гарантированную мощность.

«Например, в Украине хотят разделить плату за газ на оплату за энергоресурс (товар) и оплату за мощность — то есть за возможность в любой момент получать некий объем газа. К этому будет сведена функция украинской ГТС», — пояснил Рябцев.

Специалист пояснил, что если в какой-то момент в Европе резко похолодает, то Россия могла бы продать европейским компаниям какой-нибудь объем газа, а на протяжении всех теплых месяцев вряд ли Киев может рассчитывать на большие объемы транспортировки газа по украинской территории.

Мощности украинской газотранспортной системы уже сегодня необходимо оптимизировать, переориентировать на внутренних промышленных потребителей, а также диверсифицировать маршруты поставщиков, заключил он.