Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что с принятием нового закона о труде, которым планируется заменить действующий Трудовой кодекс, позволит лишать субсидии украинцев, работающих без оформления. Об этом 11 января он написал на своей странице в соцсети Facebook

Как полагает Тимофей Милованов, после принятия закона в Верховной Раде работающим неофициально будет сложнее обманывать государство и прятать свой реальных доход.

«Законопроект говорит, что если судом доказано, что человек работал без официального оформления трудовых отношений, то есть последствия. Какие именно? Человек теряет право на субсидию. Почему? Потому что сегодня многие люди работают неофициально и не показывают свой настоящий высокой доход, чтобы дополнительно получить субсидию», — написал он на своей странице в Facebook.

При этом Милованов особо подчеркнул, что, по его мнению, получать субсидии, если есть неофициальные доходы, неправильно и несправедливо. «Потому что субсидии платим мы все с вами, через налоги. И субсидии должны получать те, кто является материально незащищенными», — пояснил чиновник. Монин: «Власть проводит системную политику выдавливания активного населения из страны» © Facebook/Даниил Монин

Между тем, по данным Государственной службы статистики Украины, количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет в 2018 году составляло 3,5 млн человек. По отношению ко всем занятым количество работающих «в серую» в 2018 году составило 21,6%.

Ранее в начале января 2020 года был опубликован проект закона «О труде», который, по сути, является новым Трудовым кодексом. Инициатором законопроекта является премьер-министр Украины Алексей Гончарук.