«Это была штатная ситуация. На этом рейсе было очень много багажа. Соответственно, командир корабля определил взлетную массу самолета, выявил несоответствие и принял решение, дал команду разгрузить определенное количество багажа», — сказал он.
Ранее представители Тегерана официально признали, что лайнер был сбит вооруженными силами страны случайно по вине человеческого фактора, поскольку судно пролетало рядом с военным объектом, и было принято ими за вражеский самолет.
Украинский лидер Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций за сбитый украинский самолет.
По прогнозу востоковеда Евгения Сатановского, следует ожидать резкого ослабления пассажиропотока в Иран, поскольку если их ПВО находится в плачевном состоянии, то непонятно, как руководство страны будет развивать гражданское авиасообщение.