Вылет потерпевшего крушение в Иране лайнера «Международных авиалиний Украины» был задержан из-за необходимости выгрузить избыток багажа. Об этом 11 января заявил президент авиакомпании Евгений Дыхне на брифинге в международном аэропорту «Борисполь»

Как Иран теперь будет развивать авиацию, если у них такое ПВО? - Сатановский о «Боинге» © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Ранее представители Тегерана официально признали, что лайнер был сбит вооруженными силами страны случайно по вине человеческого фактора, поскольку судно пролетало рядом с военным объектом, и было принято ими за вражеский самолет.

Украинский лидер Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций за сбитый украинский самолет.

По прогнозу востоковеда Евгения Сатановского, следует ожидать резкого ослабления пассажиропотока в Иран, поскольку если их ПВО находится в плачевном состоянии, то непонятно, как руководство страны будет развивать гражданское авиасообщение.