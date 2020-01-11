По его словам, руководство РФ в своих официальных заявлениях пыталось не только поддержать Иран, как своего стратегического партнера, но и якобы дезинформировать международное сообщество, придумывая лживые версии трагедии.
Политик отметил, что Киев должен немедленно требовать внеочередного заседания Совбеза ООН с целью обеспечения проведения объективного расследования катастрофы и привлечения к ответственности не только руководства Ирана, но и РФ.
«Россия системно поддерживает терроризм и в нарушение международных санкций поставляла в Иран смертоносное оружие, готовила военных специалистов и, не исключено, что оказывала непосредственную помощь при подготовке ракетной атаки, состоявшейся 8 января», — написал Турчинов.
Сенатор Константин Косачев ранее отмечал, что пытаться продолжать разыгрывать российскую карту и обвинять в этой трагической ситуации Москву, чем, по его словам, занимаются некоторые западные СМИ, абсолютно безнравственно.