Экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов считает, что ответственность за сбитый украинский «Боинг» должно нести руководство не только Ирана, но и РФ. Он заявил об этом 11 января в посте на своей странице в Facebook

Пушков: «Турчинов не только агрессивен, но и не шибко умен» © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

Политик отметил, что Киев должен немедленно требовать внеочередного заседания Совбеза ООН с целью обеспечения проведения объективного расследования катастрофы и привлечения к ответственности не только руководства Ирана, но и РФ.

«Россия системно поддерживает терроризм и в нарушение международных санкций поставляла в Иран смертоносное оружие, готовила военных специалистов и, не исключено, что оказывала непосредственную помощь при подготовке ракетной атаки, состоявшейся 8 января», — написал Турчинов.

Сенатор Константин Косачев ранее отмечал, что пытаться продолжать разыгрывать российскую карту и обвинять в этой трагической ситуации Москву, чем, по его словам, занимаются некоторые западные СМИ, абсолютно безнравственно.