Берлин будет протестовать против санкций Вашингтона в отношении «Северного потока-2», но никакого активного противодействия не предвидится. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Александр Рар рассказал, будут ли Меркель и Путин на встрече обсуждать украинский нацизм © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

«Американцам было сказано, что они не вправе вмешиваться в вопросы энергетической безопасности. Немцы сами знают, что им нужно. Американская политика в этом вопросе — это очень большой раздражитель», — указал Рар.

Но, с другой стороны, надо признать, что у американцев есть рычаги финансового влияния на немецкие фирмы, никто не хочет, чтобы американцы выгнали со своего рынка немецкие фирмы, так что тут ситуация неоднозначна, подытожил эксперт.