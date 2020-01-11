По его словам, немецкое правительство и даже оппозиция в лице зеленых, которые выступали против строительства «Северного потока-2», оказались возмущены аргументацией американцев, которые якобы ратуют за энергетическую безопасность Европы.
«Американцам было сказано, что они не вправе вмешиваться в вопросы энергетической безопасности. Немцы сами знают, что им нужно. Американская политика в этом вопросе — это очень большой раздражитель», — указал Рар.
Но, с другой стороны, надо признать, что у американцев есть рычаги финансового влияния на немецкие фирмы, никто не хочет, чтобы американцы выгнали со своего рынка немецкие фирмы, так что тут ситуация неоднозначна, подытожил эксперт.