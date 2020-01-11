В пресс-службе Национального банка Украины заявили, что из-за укрепления курса гривны украинские металлургические предприятия, специализирующиеся на экспорте своей продукции, понесли убытки на сумму около 4,4 млрд грн ($183 млн). Об этом 11 января Нацбанк сообщил на своей странице в Facebook

В Нацбанке подсчитали, что за 11 месяцев 2019 года украинские металлурги экспортировали товаров на общую сумму $8 млрд, что на 900 млн меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Кроме того если бы курс гривны оставался в рамках бюджетных расчетов на 2019 год (то есть 27 грн за доллар), то выручка металлургов от экспорта была бы на 8 млрд грн ($336 млн.) больше.

«Если учесть импортную составляющую…, то удельный вес импортных составляющих в конечной продукции отечественной металлургии увеличивается почти до 45%. А это значит, что благодаря ревальвации гривны возникает существенная экономия на импортных составляющих. И этот эффект тоже нужно учитывать при честном расчете баланса доходов и потерь промышленников от изменения обменного курса», — говориться в отчете Нацбанка.

При этом специалисты обращают внимание, что помимо уменьшения поступлений, крепкий курс гривны уменьшил расходы украинских металлургов на импорт сырья и энергоносителей. Выводы 2019 года: «Украину надо менять» © РИА Новости, Нина Зотина

По их прикидкам металлурги сэкономили около 3,6 млрд грн ($150,4 млн) на импорте сырья и энергоресурсов, в результате чего конечные убытки отрасли от низшего курса валют составляют 4,4 млрд грн ($183 млн).

Но главный ущерб украинской металлургии нанесло падение мировых цен. Ранее представители отрасли сообщили о рекордном падении объемов производства в 2019 году.