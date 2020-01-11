Одной из причин позитивного экономического прогноза специалисты Всемирного банка называют то, что Кабмин Украины поднял цену на природный газ, который десятилетиями реализовывался внутри страны со значительными субсидиям.
«Эти реформы были проведены в сочетании с активной кампанией по информированию общественности, в которой были освещены механизмы социальной поддержки, направленные на смягчение воздействия на домохозяйства с низким уровнем дохода. Реформы оказались успешными, позволив коммунальным предприятиям добиться возмещения затрат, и, по оценкам, меры целевой поддержки позволили снизить уровень бедности», — говорится в докладе Всемирного банка.
Кроме того, согласно прогнозу специалистов ВБ, экономика Украины может ускорить рост в 2021-2022 годах до 4,2%. Как позитивный сигнал отмечается согласование новая программы помощи от МВФ на $5,5 млрд для реализации структурных реформ.
Общий прогноз Всемирного банка остался не изменен по сравнению с ноябрем 2019 года.
Напомним, Всемирный банк (ВБ) прогнозирует, что глобальный экономический рост в 2020 году составит 2,5%.