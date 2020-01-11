Эксперты Всемирного банка (ВБ) полагают, что рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в текущем 2020 году останется на уровне 3,7%. Об этом 11 января сообщил Всемирный банк на своем сайте

Одной из причин позитивного экономического прогноза специалисты Всемирного банка называют то, что Кабмин Украины поднял цену на природный газ, который десятилетиями реализовывался внутри страны со значительными субсидиям.

«Эти реформы были проведены в сочетании с активной кампанией по информированию общественности, в которой были освещены механизмы социальной поддержки, направленные на смягчение воздействия на домохозяйства с низким уровнем дохода. Реформы оказались успешными, позволив коммунальным предприятиям добиться возмещения затрат, и, по оценкам, меры целевой поддержки позволили снизить уровень бедности», — говорится в докладе Всемирного банка.

Милованов предрек Украине потерю до 3% ВВП в случае незапуска рынка земли © Тимофей Милованов / facebook

Общий прогноз Всемирного банка остался не изменен по сравнению с ноябрем 2019 года.

Напомним, Всемирный банк (ВБ) прогнозирует, что глобальный экономический рост в 2020 году составит 2,5%.