Депутат Госдумы Руслан Бальбек в комментарии РИА Новости заявил, что слова председателя всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО» Юрия Романюка, заявившего об отсутствии надводного флота у России означают либо незнание тактической обстановки, либо нежелание замечать очевидные факты

«Если человек не видит или не хочет замечать очевидные факты, значит, ему поставлена такая задача, или он в душе отрицает, что подобные события возможны. Так что либо украинский эксперт «проворонил» перевооружение Черноморского флота и его боевые возможности, либо «двойка» — за незнание тактической обстановки в регионе», — заявил Бальбек. «У России вообще нет надводного флота», заявил украинский эксперт и был высмеян в сети © РИА Новости, Василий Батанов | Перейти в фотобанк

По его слова, невежество является входным билетом в украинское военно-экспертное сообщество.

Бальбек считает, что для того, чтобы не заметить поступления на ЧФ РФ трех новейших фрегатов, малых ракетных кораблей и дизель-электрических подводных лодок, которые являются носителями ударного ракетного вооружения, нужно жить «последние пять лет с завязанными глазами».

«Кроме того, этот «специалист» в области вооружений не заметил обновления ни истребительного парка авиации Черноморского флота, ни других типов и видов вооружений», — отметил Бальбек.

Ранее украинский эксперт Романюк интервью украинскому изданию «Обозреватель» заявил, что ЧФ РФ уступает ВМС Турции и Румынии. При этом единственное, чем, по мнению Романюка, располагает Россия — это атомные подводные лодки.