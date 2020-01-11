Политическая партия «Голос» считает, что в связи с признанием Ираном вины в крушении самолета «МАУ» Украина должна настаивать на созыве Совбеза ООН и добиться привлечения к ответственности виновных в трагедии. Об этом 11 января сообщил Интерфакс-Украина

Представители политической партии «Голос» убеждены, что власть и дипломатическая служба страны обязаны защитить интересы украинских граждан и украинской авиакомпании, а украинские специалисты должны получить безусловный доступ ко всей необходимой информации в рамках проведения международного расследования.

«Именно теперь, после признания вины Ираном, Украина имеет все основания требовать созыва Совета безопасности ООН. Там должно быть принято политическое решение о полной ответственности виновных за трагедию», — приводит цитату из заявления «Голоса» издание.

Как считают соратники Вакарчука, именно Украина должна ставить вопрос перед Ираном и мировым сообществом в отношении виновных в том, что воздушное пространство над страной не было закрыто. Признание Ирана подстегнет кризис на Ближнем Востоке. Что обсуждают соцсети 11 января © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

При этом в политсиле добавили, что парламентская фракция «Голос» намерена контролировать власть для того, чтобы эти задачи были выполнены эффективно и в срок.

Ранее иранская сторона официально признала, что сбила самолет «Международных авиалиний Украины» по ошибке, выразив соболезнования погибшим, а также пообещав провести расследование до конца и наказать виновных.

Иранские военные в свою очередь утверждают, что приняли украинский «Боинг» за вражеский самолет, ожидая ответа США на удары по базам в Ираке, которые Тегеран нанес, мстя за генерала «Корпуса стражей исламской революции» Касема Сулеймани.