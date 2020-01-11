Представители политической партии «Голос» убеждены, что власть и дипломатическая служба страны обязаны защитить интересы украинских граждан и украинской авиакомпании, а украинские специалисты должны получить безусловный доступ ко всей необходимой информации в рамках проведения международного расследования.

«Именно теперь, после признания вины Ираном, Украина имеет все основания требовать созыва Совета безопасности ООН. Там должно быть принято политическое решение о полной ответственности виновных за трагедию», — приводит цитату из заявления «Голоса» издание.

Как считают соратники Вакарчука, именно Украина должна ставить вопрос перед Ираном и мировым сообществом в отношении виновных в том, что воздушное пространство над страной не было закрыто.

Признание Ирана подстегнет кризис на Ближнем Востоке. Что обсуждают соцсети 11 января
Признание Ирана подстегнет кризис на Ближнем Востоке. Что обсуждают соцсети 11 января
© Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

При этом в политсиле добавили, что парламентская фракция «Голос» намерена контролировать власть для того, чтобы эти задачи были выполнены эффективно и в срок.

Ранее иранская сторона официально признала, что сбила самолет «Международных авиалиний Украины» по ошибке, выразив соболезнования погибшим, а также пообещав провести расследование до конца и наказать виновных.

Иранские военные в свою очередь утверждают, что приняли украинский «Боинг» за вражеский самолет, ожидая ответа США на удары по базам в Ираке, которые Тегеран нанес, мстя за генерала «Корпуса стражей исламской революции» Касема Сулеймани.

 