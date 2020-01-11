Алексей Гончарук в частности рассказал, что украинские специалисты продолжают поиск вещественных доказательств, связанных с трагедией авиалайнера. Так, совместно с Организацией гражданской авиации Ирана они уже приступили к осмотру и изучению содержания черных ящиков и места хранения части фрагментов самолета.
«Признание вины — важный шаг в процессе расследовании. Украинские эксперты продолжают работу на месте трагедии с целью детального расследования причин и окончательного установления истины», — отметил глава Кабмина в своем Telegram-канале.
Гончарук напомнил, что осуществлена раскладка фрагментов самолета с целью установления полноты найденных частей Boeing-737-800. Кроме того собраны ДНК-образцы родственников погибших в авиакатастрофе, которые уже направлены украинским экспертам.
Ранее, генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что украинский пассажирский самолет Boeing в Тегеране был случайно сбит в результате «человеческой ошибки».