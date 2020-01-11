Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил что, несмотря на признание Ираном вины в крушении украинского самолета под Тегераном 8 января, расследование с участием украинских специалистов будет продолжено. Об этом 11 января он сообщил в своем Telegram-канале

Алексей Гончарук в частности рассказал, что украинские специалисты продолжают поиск вещественных доказательств, связанных с трагедией авиалайнера. Так, совместно с Организацией гражданской авиации Ирана они уже приступили к осмотру и изучению содержания черных ящиков и места хранения части фрагментов самолета.

«Признание вины — важный шаг в процессе расследовании. Украинские эксперты продолжают работу на месте трагедии с целью детального расследования причин и окончательного установления истины», — отметил глава Кабмина в своем Telegram-канале.

Признание Ирана подстегнет кризис на Ближнем Востоке. Что обсуждают соцсети 11 января © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

Ранее, генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что украинский пассажирский самолет Boeing в Тегеране был случайно сбит в результате «человеческой ошибки».