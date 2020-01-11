В субботу 11 января глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что признание Ираном своей вины в крушении украинского самолета подтвердило версию украинских спецслужб

«Мы рассматривали человеческий фактор, как основную причину авиакатастрофы — работу зенитно-ракетного комплекса именно в ручном, а не автоматическом режиме, как об этом сначала говорили некоторые эксперты. Вчера во время заседания специальной рабочей группы СБУ мы, имея необходимые данные, остановились на двух версиях — столкновении самолета с ракетой и возможном теракте. Сегодня иранская сторона подтвердила первую версию», — передает слова Баканова пресс-служба СБУ в Facebook.

Он еще раз выразил сочувствие родным и близким погибших в авиакатастрофе самолета МАУ, произошедшей 8 января в Иране.

Ранее Иран признал свою ответственность за крушение украинского самолета. При этом, по словам главы МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что приведшая к трагедии человеческая ошибка была вызвана кризисом, к которому привел авантюризм США.

В трагедии в Иране погибли 176 человек, из которых 11 были гражданами Украины.