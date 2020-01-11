Глава отдела по расследованию авиакатастроф организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар заявил, что Иран намерен отправить записи с «черного ящика» сбитого украинского самолета Boeing для расшифровки во Францию, передает агентство IRNA в субботу 11 января

Причиной подобного шага стало отсутствие у Ирана необходимых технологий для расшифровки данных. По его словам, иранцы обращались к Канаде, Франции и США с просьбой предоставить необходимое для расшифровки «черных ящиков» оборудование, однако страны не ответили на просьбу Ирана. Гончаренко попросил Зеленского разобраться с послом Украины в Иране © Facebook, alexeygoncharenko

После того, как Иран получил отказ, он попросил Украину, Швецию, Великобританию, Канаду и США отправить «черный ящик»" в независимую лабораторию. В итоге все страны согласились отправить его во Францию.

По словам Резаифара, у Ирана и Франции есть соглашение по расшифровке данных с «черных ящиков».

При этом само решение передать Франции «черные ящики» были переданы до признания Ираном своей вины в крушении украинского самолета.