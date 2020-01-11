Депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом сменить после страны в Иране. Об этом нардеп написал 11 января на своей странице в Facebook

Погребинский: Зеленский в вопросе «Боинга» в Иране не стал ложиться под США и отреагировал адекватно © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

«Сделал обращение к президенту о том, чтобы уволить посла Украины в Иране. Заявления посольства о том, что самолет точно не сбит, является неуважительным по отношению к родственникам погибших. Я уже молчу про дипломатический урон для нашей страны. Показав наше государство не готовым к защите своих граждан. Это недопустимо ни с моральной, ни с профессиональной точки зрения», — написал Гончаренко.