После того, как стало известно о катастрофе самолета Boeing «Международных авиалиний Украины» под Тегераном, посольство Украины в Иране опубликовало сообщение, в котором исключалась версия теракта в пользу версии о неполадках в двигателе.
«Сделал обращение к президенту о том, чтобы уволить посла Украины в Иране. Заявления посольства о том, что самолет точно не сбит, является неуважительным по отношению к родственникам погибших. Я уже молчу про дипломатический урон для нашей страны. Показав наше государство не готовым к защите своих граждан. Это недопустимо ни с моральной, ни с профессиональной точки зрения», — написал Гончаренко.