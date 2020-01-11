Путин присутствовал на масштабных учениях ВМФ России в Черном море
Путин присутствовал на масштабных учениях ВМФ России в Черном море
© РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк
Так, украинский общественный деятель полагает, что «в России вообще нет надводного флота», а президент Путин прибыл в Крым «не на учения, а на похороны черноморской эскадры». 

«А слабоумие и некомпетентность — это обязательные требования к "украинскому эксперту"?», «Украинцы! Где вы столько идиoтов берете?», «Ну конечно, куда уж Черноморскому флоту до непобедимого "москитного флота" Украины», — прокомментировали читатели издания данный материал. 

Кроме того, пользователи поставили под сомнение утверждение Романюк о том, что турецкий или румынский флот превосходят по своей мощи Черноморский флот РФ.    