Так, украинский общественный деятель полагает, что «в России вообще нет надводного флота», а президент Путин прибыл в Крым «не на учения, а на похороны черноморской эскадры».
«А слабоумие и некомпетентность — это обязательные требования к "украинскому эксперту"?», «Украинцы! Где вы столько идиoтов берете?», «Ну конечно, куда уж Черноморскому флоту до непобедимого "москитного флота" Украины», — прокомментировали читатели издания данный материал.
Кроме того, пользователи поставили под сомнение утверждение Романюк о том, что турецкий или румынский флот превосходят по своей мощи Черноморский флот РФ.