Председатель общественной организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк прокомментировал «Обозревателю» учения ВМФ РФ в Черном море, за которыми наблюдал президент РФ Владимир Путин и нарвался на критику пользователей сети. Материал с репликой Романюк был опубликован 10 января

Путин присутствовал на масштабных учениях ВМФ России в Черном море © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк полагает, что «в России вообще нет надводного флота», а президент Путин прибыл в Крым «не на учения, а на похороны черноморской эскадры».

«А слабоумие и некомпетентность — это обязательные требования к "украинскому эксперту"?», «Украинцы! Где вы столько идиoтов берете?», «Ну конечно, куда уж Черноморскому флоту до непобедимого "москитного флота" Украины», — прокомментировали читатели издания данный материал.

Кроме того, пользователи поставили под сомнение утверждение Романюк о том, что турецкий или румынский флот превосходят по своей мощи Черноморский флот РФ.