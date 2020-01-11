Иран признал вину в авиакатастрофе украинского «Боинга». Что будет дальше
Иран признал вину в авиакатастрофе украинского «Боинга». Что будет дальше
© Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк
«США продолжат обвинять Иран во всех грехах, конечно же забывая о своих ошибках, которые совершала американская армия в том же Иране с иранским самолетом. При этом нужно понимать, при том, что Иран признал ошибки, американцы ведь действительно привели ситуацию в этом регионе к серьезному конфликту и должны разделять вину за эту трагедию. Теперь возникнет вопрос о безопасности полетов гражданской авиации в Иран вообще. И я думаю, что американцы будут использовать этот момент, чтобы по сути дела закрыть воздушное пространство для гражданских самолетов в Иране», — рассказал Корнилов.

Ранее власти Ирана признали свою вину в крушении самолета Boeing украинской авиакомпании МАУ, которое произошло 8 января. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек, из которых 11 были гражданами Украины.

«Печальный день. Предварительные выводы внутреннего расследования, проведенного ВВС: человеческий фактор в условиях кризиса, вызванного авантюризмом США, привел к катастрофе. Выражаем глубокое сожаление, приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам», — заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.

​Власти Ирана заявили, что продолжат расследование.

 