Политолог Владимир Корнилов, в субботу 11 января в комментарии изданию Украина.ру рассказал о последствиях признания Ираном своей вины в крушении украинского «Боинга»

Иран признал вину в авиакатастрофе украинского «Боинга». Что будет дальше © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

Ранее власти Ирана признали свою вину в крушении самолета Boeing украинской авиакомпании МАУ, которое произошло 8 января. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек, из которых 11 были гражданами Украины.

«Печальный день. Предварительные выводы внутреннего расследования, проведенного ВВС: человеческий фактор в условиях кризиса, вызванного авантюризмом США, привел к катастрофе. Выражаем глубокое сожаление, приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам», — заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:



Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster



Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

💔 — Javad Zarif (@JZarif) 11 января 2020 г.

​Власти Ирана заявили, что продолжат расследование.