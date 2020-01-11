«США продолжат обвинять Иран во всех грехах, конечно же забывая о своих ошибках, которые совершала американская армия в том же Иране с иранским самолетом. При этом нужно понимать, при том, что Иран признал ошибки, американцы ведь действительно привели ситуацию в этом регионе к серьезному конфликту и должны разделять вину за эту трагедию. Теперь возникнет вопрос о безопасности полетов гражданской авиации в Иран вообще. И я думаю, что американцы будут использовать этот момент, чтобы по сути дела закрыть воздушное пространство для гражданских самолетов в Иране», — рассказал Корнилов.
Ранее власти Ирана признали свою вину в крушении самолета Boeing украинской авиакомпании МАУ, которое произошло 8 января. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек, из которых 11 были гражданами Украины.
«Печальный день. Предварительные выводы внутреннего расследования, проведенного ВВС: человеческий фактор в условиях кризиса, вызванного авантюризмом США, привел к катастрофе. Выражаем глубокое сожаление, приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам», — заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.
A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:— Javad Zarif (@JZarif) 11 января 2020 г.
Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster
Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.
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Власти Ирана заявили, что продолжат расследование.