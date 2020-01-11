Газета приводит информацию местной полиции, которая объявила о задержании «подозрительного человека» в радиусе 6 км от Мар-о-Лаго. У него был изъят паспорт гражданина Ирана на имя Масуда Ерейлзолеха, подтверждающий законность его пребывания на территории Соединенных Штатов.
У мужчины также были найдены при себе ножи, кирка и мачете. Правоохранители проводят расследование данного инцидента.
Отношения между США и Ираном обострились после удара американской армии по объектам в Ираке, в результате чего погиб генерал-лейтенант иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. После этого иранская армия в качестве возмездия устроила ракетный обстрел американских баз в Ираке.