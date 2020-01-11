В Госдуме осуждают действия Ирана, который ранее признал вину за катастрофу украинского авиалайнера под Тегераном, однако к этому привели нарушения международного права со стороны США, считает депутат, зампред комитета по обороне Юрий Швыткин. Его слова 11 января приводит РИА Новости

Иран признал вину в авиакатастрофе украинского «Боинга». Что будет дальше © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк сказал он.

Депутат подчеркнул, что Тегеран публично признал свою вину, а к самой трагедии привела человеческая ошибка, а не позиция властей Ирана.

Ранее Иран взял на себя ответственность за катастрофу украинского самолета, произошедшую 8 января. Лайнер отклонился от курса и был ошибочно принят иранскими ПВО за вражеский самолет, угрожающий важным военным объектам страны, после чего Boeing был сбит. В заявлении иранского Генштаба отдельно подчеркивается, что подобное развитие событий было спровоцировано действиями США, авиация которых активизировала полеты у границ Ирана на фоне кризиса между двумя странами.