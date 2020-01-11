Конечно же, мы осуждаем как действия США, так и действия Ирана в этой части… но должны помнить, что спровоцировали Иран на ответный удар Соединенные Штаты Америки», — сказал он.
Депутат подчеркнул, что Тегеран публично признал свою вину, а к самой трагедии привела человеческая ошибка, а не позиция властей Ирана.
Ранее Иран взял на себя ответственность за катастрофу украинского самолета, произошедшую 8 января. Лайнер отклонился от курса и был ошибочно принят иранскими ПВО за вражеский самолет, угрожающий важным военным объектам страны, после чего Boeing был сбит. В заявлении иранского Генштаба отдельно подчеркивается, что подобное развитие событий было спровоцировано действиями США, авиация которых активизировала полеты у границ Ирана на фоне кризиса между двумя странами.