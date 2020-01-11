В частности, ведомство оставило в силе решение Женевского арбитража, который в апреле 2019 года обязал Москву выплатить 12 украинским фирмам более 82 миллионов долларов в качестве компенсации за потерю имущества после возвращения полуострова в состав России.
Российская сторона в свою очередь утверждала, что суд в Женеве не является компетентным органом для рассмотрения данного дел.
В РФ также обращали внимание, что действие межправительственного соглашения Москвы и Киева о взаимной защите инвестиций от 1998 года не распространяется на украинские предприятия.
Отмечается, что среди них есть фирмы, ранее связанные с группой компаний Игоря Коломойского.