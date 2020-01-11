Федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции России по судебному процессу с украинскими компаниями, которые имели активы в Крыму. Об этом 10 января сообщает Swiss Info

МИД РФ вернул Украине без рассмотрения ноту протеста из-за поездки Путина в Крым © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Российская сторона в свою очередь утверждала, что суд в Женеве не является компетентным органом для рассмотрения данного дел.

В РФ также обращали внимание, что действие межправительственного соглашения Москвы и Киева о взаимной защите инвестиций от 1998 года не распространяется на украинские предприятия.

Отмечается, что среди них есть фирмы, ранее связанные с группой компаний Игоря Коломойского.