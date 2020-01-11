Версия о том, что украинский «Боинг» был сбит в Иране ракетой, маловероятна и даже почти невозможна. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко 9 января в комментарии «Парламентской газете»

Авигдор Эскин: "Боинг" в Иране могли сбить так же, как Украина сбила российский Ту в 2001 году © Facebook, Avigdor Eskin Владимиром Зеленским не могут подтвердить эту версию ничем, кроме своих предположений, без соответствующего фактажа.

«Как будто канадские шпионы сидели вокруг тегеранского аэропорта и наблюдали за тем, как летал борт, или к ним пришли иранские военнослужащие и начали рассказывать, как запускали в самолёт ракеты. Ну, это же абсурд», — категоричен Ищенко.

Политолог считает, что наиболее вероятная причина крушения самолёта — отказ двигателей, другое дело, что террористы могли вывести эти двигатели из строя. Также, по его мнению, иранская сторона была абсолютно права в своём решении не передавать США чёрные ящики самолёта.