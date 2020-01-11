«Все-таки это побочная тема. Для Путина сейчас важно то, чтобы в этом году мировые лидеры приехали в Москву 9 мая на празднование 75-летия Победы. Россия просто не допустит, чтобы ей испортили праздник», — пояснил эксперт.
Этот праздник, по его мнению, России хотят испортить поляки, которые инициируют резолюции о том, что Россия тоже начала Вторую мировую войну, и постоянно муссируют тему, что Польша и другие восточноевропейские страны — это постоянные жертвы.
Меркель, считает Рар, понимает всю ответственность Гитлера за нападение на СССР и за то, что во время войны убито 27 миллионов человек, но в то же время она не хочет в этих щепетильных вопросах подавать неправильный сигнал полякам.
Канцлер Германии будет вести себя осторожно и, скорее всего, будет отмалчиваться, но в то же время она настроена ехать в Москву на празднование 75-летия окончания войны, заключил собеседник издания.