Во время намеченного на 11 января визита в Россию канцлер ФРГ Ангела Меркель вряд ли будет обсуждать с российским президентом Владимиром Путиным тему нацизма на Украине. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Рар: Путин и Меркель будут обсуждать, как не допустить войны в Иране © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Этот праздник, по его мнению, России хотят испортить поляки, которые инициируют резолюции о том, что Россия тоже начала Вторую мировую войну, и постоянно муссируют тему, что Польша и другие восточноевропейские страны — это постоянные жертвы.

Меркель, считает Рар, понимает всю ответственность Гитлера за нападение на СССР и за то, что во время войны убито 27 миллионов человек, но в то же время она не хочет в этих щепетильных вопросах подавать неправильный сигнал полякам.

Канцлер Германии будет вести себя осторожно и, скорее всего, будет отмалчиваться, но в то же время она настроена ехать в Москву на празднование 75-летия окончания войны, заключил собеседник издания.