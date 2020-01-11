Если Киев и дальше будет разжигать напряженности в отношениях с Москвой, то в конечном итоге он вызовет у своих граждан не вражеские убеждения, а симпатию к России. Об этом рассказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в недавнем интервью телеканалу «112 Украина»

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«Поэтому если вы проводите националистическую политику (лингвистическую, этническую), вы должны учитывать, что русскоязычное население так просто не национализируется и не будет полностью поклоняться тем героям, которым поклоняются на западе Украины», — указал Карасев.

Опыт ДНР/ЛНР показывает, подчеркнул политолог, что если на Донбассе вначале жили русскоязычные украинцы, то теперь там уже живут русские украинцы, или украинские русские.

Поэтому, по его мнению, для развития Украины ее необходимо сегодня успокоить, перестать ее идеологизировать, сделать ее страной успеха, и тогда к ней будут лояльны ее же собственные граждан.