По данным Бизяева, есть большая вероятность того, что Гончарука уволят до марта. Такое решение будет для Украины позитивным, полагает аналитик.
«Страна еще на полшага приблизится к субъектности. Это же не кабинет министров Украины, это кабинет министров BRDO (экспертно-аналитический центр, финансируемый фондом Джорджа Сороса, выходцем из которого является Гончарук — ред.) и прочих, но не Украины. Знаете, кто платит, тот и папа», — сказал Руслан Бизяев.
Эксперт отметил, что Гончарука нужно было отправлять в отставку «еще вчера», но президент Владимир Зеленский под влиянием обстоятельств решение до сих пор не принял.