Один из ключевых вопросов украинской политики на ближайшие три месяца - ситуация вокруг кабинета министров Алексея Гончарука, рассказал политолог Руслан Бизяев в комментарии изданию Украина.ру 10 января

Дайте нам день-два: Гончарук заявил, что переговоры с Россией по газу продолжаются © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

«Страна еще на полшага приблизится к субъектности. Это же не кабинет министров Украины, это кабинет министров BRDO (экспертно-аналитический центр, финансируемый фондом Джорджа Сороса, выходцем из которого является Гончарук — ред.) и прочих, но не Украины. Знаете, кто платит, тот и папа», — сказал Руслан Бизяев.

Эксперт отметил, что Гончарука нужно было отправлять в отставку «еще вчера», но президент Владимир Зеленский под влиянием обстоятельств решение до сих пор не принял.