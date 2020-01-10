В пятницу, 10 января, глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко на брифинге рассказал о реакции Украины на авиакатастрофу над Ираном. Трансляцию вели украинские телеканалы

«Киев будет требовать наказания виновных в крушении Boeing в Иране, а также компенсации в случае, если его сбили», — сказал Пристайко журналистам.

Украина не отбрасывает ни одну из версий крушения «Боинга» в Иране – Пристайко © radiosvoboda.org

Ряд западных лидеров, в том числе президент США Дональд Трамп, заявили о том, что крушение самолета могло произойти из-за попадания ракеты, представители Ирана отвергают такую возможность. Глава организации гражданской авиации Ирана назвал подобные утверждения «совсем иррациональными». Он также опроверг информацию, что рядом с обломками самолета были найдены части ракеты.