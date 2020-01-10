Политолог Алексей Якубин в пятницу, 10 января, поделился с изданием Украина.ру своими ожиданиями от главных политических событий ожидающих Украину в ближайшее время

Якубин рассказал о парадоксе американских санкций по Ирану © Facebook Алексея Якубина

«Позиция (президента Украины Владимира. — Ред.) Зеленского она о том, что если у вас есть доказательства, предъявите их, и мы примем любую помощь», — поделился мнением Якубин.

По его словам, Киев всегда успеет испортить отношения с Ираном, поэтому обострять отношения на данный момент не имеет смысла.

«Как тогда там смогут работать украинские специалисты? Как можно будет выстраивать конструктивный диалог? Вероятный вопрос о компенсациях», — продолжил эксперт.

Более радикально, ссылаясь на данные разведки, высказались Канада и Великобритания, напомнил Якубин, объяснив это тем, что большинство погибших имело канадские паспорта, и премьеру страны Джастину Трюдо надо было отвечать.

«Для Трюдо важно показать, что он держит руку на пульсе. Его же ведь обвиняли, задавая вопрос о том, что начиная операцию против Ирана, ставили ли США в известность Канаду как союзника. Уведомили ли они Оттаву о ситуации с (ликвидацией иранского генерала Касема. — Ред.) Сулеймани. Понятно, почему Трюдо так реагировал, он пытается защитить и себя», — добавил он.