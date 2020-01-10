«Баталии в связи с законом о земле станут ключевыми в Раде», — сообщил эксперт.
Очередное пленарное заседание Верховной Рады должно начаться 14 января, обратил внимание он.
«Один из основных вопросов, которые точно будут обсуждаться, — вопрос о землеобороте. Перед Новым годом через профильный комитет были пропущены все поправки: напомню, их там свыше трех тысяч — все это было в ускоренном режиме», — рассказал Якубин.
Эксперт ожидает после перенесения обсуждения в сессионный зал внесения правок депутатами.
«Если мы вспомним последнее заседание аграрного комитета, то на нем произошел симбиоз оппозиционных сил — «Батькивщины» и «Оппозиционной платформы — За жизнь». Обе партии выступили против», — продолжил он.
Также Якубин напомнил о том, что вопрос о земле нужно ставить перед гражданами на референдуме, как президент это ранее и обещал.
«Если мы вспомним президентскую программу Владимира Зеленского, то там пункт о народовластии стоит выше пункта о рынке земли. Отмечу, что в программе «Слуги народа» о рынке земли нет ни слова», — уточнил он.