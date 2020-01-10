Политолог Алексей Якубин в пятницу, 10 января, поделился с изданием Украина.ру своим мнением о главных политических событиях, ожидающих Украину в ближайшее время

«Баталии в связи с законом о земле станут ключевыми в Раде», — сообщил эксперт.

Монин: «Закон о рынке земли надо принимать и запускать его с октября-2020» © Facebook/Даниил Монин

«Один из основных вопросов, которые точно будут обсуждаться, — вопрос о землеобороте. Перед Новым годом через профильный комитет были пропущены все поправки: напомню, их там свыше трех тысяч — все это было в ускоренном режиме», — рассказал Якубин.

Эксперт ожидает после перенесения обсуждения в сессионный зал внесения правок депутатами.

«Если мы вспомним последнее заседание аграрного комитета, то на нем произошел симбиоз оппозиционных сил — «Батькивщины» и «Оппозиционной платформы — За жизнь». Обе партии выступили против», — продолжил он.

Также Якубин напомнил о том, что вопрос о земле нужно ставить перед гражданами на референдуме, как президент это ранее и обещал.

«Если мы вспомним президентскую программу Владимира Зеленского, то там пункт о народовластии стоит выше пункта о рынке земли. Отмечу, что в программе «Слуги народа» о рынке земли нет ни слова», — уточнил он.