Правительство РФ не видит признаков того, что Украина собирается нарушить достигнутые договоренности по газовому транзиту. Об этом 10 января заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак

Марунич оценил последствия запуска «Турецкого потока» для РФ и Украины © Скриншот из видео Украина.ру

«Я надеюсь, что те контракты, которые были заключены, они будут исполняться… У нас никаких нет пока признаков того, что есть намерение отказаться от исполнения этих договоренностей», — сказал министр.

Козак также отметил, что намерение «Нафтогаза» подать обновленные иски к России не имеет отношения к соглашениям, которые были заключены ранее, так как они связаны с имуществом компании, находящимся на территории Крыма.

Самое главное, по его мнению, это энергетическая безопасность европейских потребителей, поэтому вряд ли кто-нибудь рискнет самовольно, вероломно отказываться от этих соглашений.