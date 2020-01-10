Ранее Россия и Украина подписали протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого "Газпром" и "Нафтогаз" заключили соглашение о продолжении транзита газа и урегулировании взаимных претензий.
«Я надеюсь, что те контракты, которые были заключены, они будут исполняться… У нас никаких нет пока признаков того, что есть намерение отказаться от исполнения этих договоренностей», — сказал министр.
Козак также отметил, что намерение «Нафтогаза» подать обновленные иски к России не имеет отношения к соглашениям, которые были заключены ранее, так как они связаны с имуществом компании, находящимся на территории Крыма.
Самое главное, по его мнению, это энергетическая безопасность европейских потребителей, поэтому вряд ли кто-нибудь рискнет самовольно, вероломно отказываться от этих соглашений.