«В нашей стране чётко сформирована президентская вертикаль, где укрепляется и формируется диктатура власти. Одним из её атрибутов является наличие карательных органов, деятельность которых направлена против неподконтрольных и неудобных СМИ. И Нацсовет сегодня — это карательная машина медиа в Украине», — сказал он.
Кива пояснил, что этот регулятор контролирует контент, «затыкая рты тем, кто сегодня больше или меньше критикует действующую власть». При этом он напомнил, что украинские телезрители являются абсолютно свободными в своём выборе, и любая регуляция со стороны власти — это давление на свободу слова.