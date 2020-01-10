Депутат Рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива считает, что власть превратила Нацсовет по телевидению и радиовещанию в инструмент расправы с неугодными СМИ. Об этом он заявил в эфире телеканала «ZIK», сообщается 10 января на сайте партии

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