Сообщается, что 22 декабря на игре между «Осасуной» и «Реалом-Сосьедад» несколько сотен поклонников команды хозяев принялись выкрикивать «Ты нацист. Зозуля, ты нацист».
Аналогичные выкрики сопровождали игру между тем же «Реалом-Сосьедад» и «Вильярреалом» 5 января.
Об этих фактах комитету национальной федерации доложила Профессиональная футбольная лига.
Ранее за похожие лозунги и кричалки в адрес Зозули пострадал мадридский «Райо Вальекано», болельщики которого известны своими левыми и антифашистскими взглядами. Клуб был оштрафован на 18 тыс. евро, а часть трибун в последующих матчах должна бала быть закрыта, однако позднее это решение было приостановлено.
Зозулю не раз обвиняли в поддержке украинских праворадикалов. Известно, что он активно материально помогал участникам т.н. антитеррористической операции против ДНР и ЛНР. Сам игрок обвинил болельщиков «Райо» в том, что они воюют в Донбассе «не за ту армию».