Комитет федерации футбола Испании рассмотрит два новых эпизода скандирования болельщиками речевок в адрес украинского легионера «Альбасете» Романа Зозули, передает 10 января sport.ua

Ищенко объяснил, зачем на самом деле Зеленский заступился за Зозулю © РИА Новости, Нина Зотина

Аналогичные выкрики сопровождали игру между тем же «Реалом-Сосьедад» и «Вильярреалом» 5 января.

Об этих фактах комитету национальной федерации доложила Профессиональная футбольная лига.

Ранее за похожие лозунги и кричалки в адрес Зозули пострадал мадридский «Райо Вальекано», болельщики которого известны своими левыми и антифашистскими взглядами. Клуб был оштрафован на 18 тыс. евро, а часть трибун в последующих матчах должна бала быть закрыта, однако позднее это решение было приостановлено.

Зозулю не раз обвиняли в поддержке украинских праворадикалов. Известно, что он активно материально помогал участникам т.н. антитеррористической операции против ДНР и ЛНР. Сам игрок обвинил болельщиков «Райо» в том, что они воюют в Донбассе «не за ту армию».