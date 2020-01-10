«Иран убрал обломки рейса PS752 с места происшествия в течение 48 часов, но они были собраны в другом месте и сейчас изучаются украинскими следователями», — написала Палмер.
#Iran cleared the wreckage of flight PS752 away from the site within 48 hours — but it has been collected at another location and is being examined by Ukrainian investigators.— Elizabeth Palmer (@elizapalmer) January 10, 2020
Журналист также уточнила, что очистка территории от обломков самолета в течение 48 часов не противоречит никаким международным правилам и протоколам.
Самолет Boeing-737 «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение вскоре после вылета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни. На борту лайнера находились 176 человек, из них 11 украинцев — 2 пассажира и 9 членов экипажа, все они погибли.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что располагает доказательствами того, что самолет был случайно сбит иранской ракетой. Эту версию также поддержал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и американские СМИ.
Иран обвинения отвергает, а украинская сторона требует представить доказательства ракетного удара.