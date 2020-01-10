Иранская сторона полностью расчистила от обломков место падения пассажирского самолета «Международных авиалиний Украины». Об этом в пятницу, 10 января, на своей странице в Twitter сообщила журналист CBS Элизабет Палмер

«Иран убрал обломки рейса PS752 с места происшествия в течение 48 часов, но они были собраны в другом месте и сейчас изучаются украинскими следователями», — написала Палмер.

#Iran cleared the wreckage of flight PS752 away from the site within 48 hours — but it has been collected at another location and is being examined by Ukrainian investigators. — Elizabeth Palmer (@elizapalmer) January 10, 2020

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«Там было что-то не так». Эксперты о гибели украинского самолета в Иране © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

Самолет Boeing-737 «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение вскоре после вылета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни. На борту лайнера находились 176 человек, из них 11 украинцев — 2 пассажира и 9 членов экипажа, все они погибли.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что располагает доказательствами того, что самолет был случайно сбит иранской ракетой. Эту версию также поддержал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и американские СМИ.

Иран обвинения отвергает, а украинская сторона требует представить доказательства ракетного удара.