По его мнению, на Украине сегодня пытаются построить не модель культурной и этнической нации, которая строится на языке либо на региональных героях, а общегражданскую нацию, для которой главное — лояльность всех украинцев Украине.
«Когда ты украинец не только по паспорту, когда украинец привержен демократическим ценностям, а не исключительно потому, что он говорит по-украински или чтит Бандеру. Не по Бандере и не по языку нация в Украине должна строиться, а с учетом региональных особенностей», — пояснил эксперт.
Несмотря на то что региональная память Западной Украины — одна, а восточной — несколько другая, подчеркнул политолог, задача власти состоит в том, чтобы обеспечить единство нации, ведь другого способа сохранить страну единой не существует.