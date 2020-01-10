Разговоры о том, что события на Майдане были госпереворотом, а не революцией достоинства, происходят в связи с тем, что украинское общество разделилось в своем видении развития страны. Об этом рассказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в недавнем интервью телеканалу «112 Украина»

Карасев рассказал, когда европейцы вынудят Украину продать свои территории

«Когда ты украинец не только по паспорту, когда украинец привержен демократическим ценностям, а не исключительно потому, что он говорит по-украински или чтит Бандеру. Не по Бандере и не по языку нация в Украине должна строиться, а с учетом региональных особенностей», — пояснил эксперт.

Несмотря на то что региональная память Западной Украины — одна, а восточной — несколько другая, подчеркнул политолог, задача власти состоит в том, чтобы обеспечить единство нации, ведь другого способа сохранить страну единой не существует.