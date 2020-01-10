Ситуация на Ближнем Востоке может косвенно повлиять на происходящее на Украине, считает политолог Павел Рудяков. Об этом он рассказал в комментарии изданию Украина.ру 10 января

«Очень динамично развиваются события на дальних рубежах, к которым мы вроде бы не относимся, но это не так. Это Ближний Восток. В зависимости от того, как там ситуация будет развиваться, будут и изменения во взаимоотношениях крупных игроков в европейском направлении, возможно, даже по украинскому кризису», — отметил Рудяков.

Когда Иран был Украиной © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк Касема Сулеймани в результате американской спецоперации в Ираке. Ракеты класса «земля-земля» были выпущены из Ирана по базам, где расположен военный контингент армии США.

По данным Вашингтона, никто из граждан США в результате удара не пострадал.