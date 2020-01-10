«Очень динамично развиваются события на дальних рубежах, к которым мы вроде бы не относимся, но это не так. Это Ближний Восток. В зависимости от того, как там ситуация будет развиваться, будут и изменения во взаимоотношениях крупных игроков в европейском направлении, возможно, даже по украинскому кризису», — отметил Рудяков.
Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 8 января, иранский Корпус стражей исламской революции заявил об операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации в Ираке. Ракеты класса «земля-земля» были выпущены из Ирана по базам, где расположен военный контингент армии США.
По данным Вашингтона, никто из граждан США в результате удара не пострадал.