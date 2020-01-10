Министерство иностранных дел России вернуло Киеву без рассмотрения ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в пятницу, 10 января

«Напоминаем, что президент России и другие российские официальные лица не должны согласовывать с иностранными государствами свои поездки в субъекты Российской Федерации. Это в полной мере относится к Республике Крым и городу федерального значения Севастополю», — говорится в сообщении.

Путин присутствовал на масштабных учениях ВМФ России в Черном море © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Ранее президент России Владимир Путин побывал в Крыму, где наблюдал за совместными учениями Северного и Черноморского военных флотов в Черном море. Глава государства и министр обороны Сергей Шойгу находились на борту ракетного крейсера Северного флота «Маршал Устинов».