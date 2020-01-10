«На данном этапе нет убедительных доказательств о причине инцидента, и мы до сих пор ждем результатов расследования, которое продолжается», — сказал представитель комиссии на брифинге в Брюсселе, добавив, что комиссия ожидает проведения независимого расследования в соответствии с международными правилами.
Представитель комиссии не дал прямого ответа на вопрос, верит ли ЕК в способность Ирана провести независимое расследование, но отметил, что Брюссель на это надеется.Он добавил, что Европейская комиссия готова предоставить любую необходимую помощь странам, которые проводят расследование.