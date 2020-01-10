Европейская комиссия заявила, что на данном этапе расследования катастрофы самолета «МАУ» нет убедительных доказательств причины падения украинского лайнера, на борту которого находились 176 человек. Об этом 10 января сообщает «Европейской правда» со ссылкой на представителя Евркомиссии, имя которого не назвала

«Авиакатастрофа в Иране слишком похожа на крушение МH17 в Донбассе». Западные СМИ об Украине на неделе © REUTERS, Nazanin Tabatabaee/WANA | REUTERS, Nazanin Tabatabaee/WANA | Перейти в фотобанк

Представитель комиссии не дал прямого ответа на вопрос, верит ли ЕК в способность Ирана провести независимое расследование, но отметил, что Брюссель на это надеется.Он добавил, что Европейская комиссия готова предоставить любую необходимую помощь странам, которые проводят расследование.