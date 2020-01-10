Глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил об отзыве своей подписи под постановлением объединительного собора, которым в декабре 2018 года была создана неканоническая Православная церковь Украины. Об этом 10 января сообщили в пресс-центре Киевской патриархии

«Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет отозвал свою подпись под постановлением так называемого Поместного Собора Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата от 15 декабря 2018 года», — говорится в сообщении.

Филарет уведомил министра культуры, молодёжи и спорта Украины Владимира Бородянского об отзыве своей подписи.

«Отзыв подписи как допустимое юридическое действие оговариваю положениями статей 9 и 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, статей 22 и 35 Конституции Украины, — либо исключается ухудшение правового положения граждан Украины, реализующих право на свободу совести в Киевском патриархате», — говорится в заявлении Филарета.

Приходы и переходы: конфликтующая статистика Московского патриархата и ПЦУ © Facebook, Митрополит Епіфаній

Этот рост зафиксирован вопреки гонениям украинской власти на УПЦ. В частности, с декабря 2018 года, когда была создана ПЦУ, около 100 храмов УПЦ были захвачены, 220 приходов незаконно перерегистрированы.