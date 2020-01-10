«Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет отозвал свою подпись под постановлением так называемого Поместного Собора Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата от 15 декабря 2018 года», — говорится в сообщении.
Филарет уведомил министра культуры, молодёжи и спорта Украины Владимира Бородянского об отзыве своей подписи.
«Отзыв подписи как допустимое юридическое действие оговариваю положениями статей 9 и 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, статей 22 и 35 Конституции Украины, — либо исключается ухудшение правового положения граждан Украины, реализующих право на свободу совести в Киевском патриархате», — говорится в заявлении Филарета.
Следует отметить, что пока украинские раскольники конфликтуют, каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) набирает популярность. Так, за 2019 год УПЦ увеличила число приходов почти на 250, а число монашествующих — на 100.
Этот рост зафиксирован вопреки гонениям украинской власти на УПЦ. В частности, с декабря 2018 года, когда была создана ПЦУ, около 100 храмов УПЦ были захвачены, 220 приходов незаконно перерегистрированы.