В Ивано-Франковской области умер бизнесмен Михаил Чекурак, пострадавший во время неудачного покушения на него фигурантов расследования дела журналиста Павла Шеремета. Об этом в пятницу, 10 января, сообщила «Украинская правда» со ссылкой на адвоката Виталия Ковальчука

Кому война - мать родна. Почему Силы спецопераций Украины защищают предполагаемых убийц Шеремета © Facebook, Командування Сил спеціальних операцій ЗС України Владислав и Инна Грищенко, находятся под стражей, как подозреваемые в неудачном покушении на Чекурака в городе Косов Ивано-Франковской области — киллеры заложили под его автомобиль взрывчатку, которая не сработала.

По предварительным данным, смерть Чекурака была естественной.

Подозрение по делу об убийстве Шеремета паре пока не предъявляли, однако их имена фигурировали в отчете Министерства внутренних дел Украины.

Российский журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года при взрыве автомобиля. Подозрение по делу было выдвинуто военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также ветерану так называемой АТО Андрею Антоненко.

Кузьменко и Антоненко были арестованы на 2 месяца, Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест.