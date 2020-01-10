Ранее сообщалось, что семейная пара бывших атошников, Владислав и Инна Грищенко, находятся под стражей, как подозреваемые в неудачном покушении на Чекурака в городе Косов Ивано-Франковской области — киллеры заложили под его автомобиль взрывчатку, которая не сработала.
По предварительным данным, смерть Чекурака была естественной.
Подозрение по делу об убийстве Шеремета паре пока не предъявляли, однако их имена фигурировали в отчете Министерства внутренних дел Украины.
Российский журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года при взрыве автомобиля. Подозрение по делу было выдвинуто военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также ветерану так называемой АТО Андрею Антоненко.
Кузьменко и Антоненко были арестованы на 2 месяца, Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест.