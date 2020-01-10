Мероприятие пройдет в немецком Штутгарте 15 февраля. Помимо украинских исполнителей, в нем примут участие Стас Михайлов, Тима Белорусских, Полина Гагарина, Игорь Николаев, Диана Арбенина, Ирина Дубцова, Стас Пьеха, Zivert, Mot. В пресс-службе шоу отметили, что в списке вскоре появятся и другие артисты.
Ранее в интервью украинским СМИ сестра Софии Ротару заявила, что певица финансово помогала бойцам т.н. антитеррористической операции в Донбассе. Эту информацию опроверг концертный директор артистки, заявивший, что украинские журналисты переврали слова женщины.