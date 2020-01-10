«Надо сразу подчеркнуть, что версия о неполадках едва ли возможна в силу возгорания и прочих известных фактов. Поэтому речь идет о том, что самолет был сбит», — указал эксперт.
В частности, по его мнению, об этом свидетельствует позиция канадского правительства о попадании ракет, которая вряд ли была бы озвучена без соответствующего подтверждения.
В то же время, обратил внимание Экскин, те, кто настаивает на выводе о причастности попадания ракеты, во всяком случае пока не говорят, что это было сделано кем-то преднамеренно.
Политолог добавил, что обществу пока неизвестны ответы на все эти вопросы, но версия о случайном попадании ракеты в самолет пока что укладывается в канву уже установленных фактов.