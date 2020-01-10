В Израиле сразу отметили исходя из разного рода первичных наблюдений, что крушение украинского «Боинга» в Иране больше напоминает крушение вследствие взрыва или попадания ракеты, а не вследствие каких-то неполадок. Об этом рассказал израильский политолог Авигдор Эскин в интервью изданию Украина.ру

Авигдор Эскин: "Боинг" в Иране могли сбить так же, как Украина сбила российский Ту в 2001 году © Facebook, Avigdor Eskin

В частности, по его мнению, об этом свидетельствует позиция канадского правительства о попадании ракет, которая вряд ли была бы озвучена без соответствующего подтверждения.

В то же время, обратил внимание Экскин, те, кто настаивает на выводе о причастности попадания ракеты, во всяком случае пока не говорят, что это было сделано кем-то преднамеренно.

Политолог добавил, что обществу пока неизвестны ответы на все эти вопросы, но версия о случайном попадании ракеты в самолет пока что укладывается в канву уже установленных фактов.