В Иране обломки украинского «Боинга», потерпевшего крушение под Тегераном, сгребают бульдозером. На это в своем Twitter 9 января обратил внимание создатель Bellingcat Элиот Хиггинс

«Все больше и больше сообщений от людей, имеющих доступ к месту катастрофы, что обломки сгребли бульдозером в кучу, что делает настоящее криминалистическое расследование практически невозможным», — пишет Хиггинс.

More and more reports from people with access to the crash site that the wreckage has been bulldozed into a pile, making a truly forensic investigation next to impossible. #PS752 — Eliot Higgins (@EliotHiggins) January 9, 2020

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Политический редактор издания Bild Юлиан Репке опубликовал фотографию того самого бульдозера, сгребающего обломки.

Крушение украинского самолета МАУ под Тегераном произошло утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, совершал рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета были 11 граждан Украины.

О том, что самолет, скорее всего, был сбит иранской ракетой, накануне заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а также его британский коллега Борис Джонсон и американские СМИ. Иран эти обвинения отвергает.