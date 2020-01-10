По его словам, к концу 2019 года стало понятно, что оттянуть решение этого вопроса не удастся. Это видно, в частности, по перипетиям вокруг принятия законопроекта о рынке земли, отметил эксперт.
«Я не удивлюсь, если в ближайшие несколько месяцев мы увидим громкие конфликты, которых мы даже не могли предполагать осенью или летом 2019 года», — подчеркнул Бизяев.
Он не стал озвучивать фамилии олигархов, у которых самые натянутые отношения с украинским президентом, однако отметил, что следует следить за тем, как будут развиваться взаимоотношения по линиям Зеленский-Коломойский, Зеленский-Фирташ и Зеленский-Ахметов.
При этом Бизяев считает, что у Зеленского со всеми олигархами непростые отношения, «потому что это люди, которые за 28 лет привыкли влиять на ситуацию в стране, назначать своих министров, прокуроров и так далее».