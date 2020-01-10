Апелляционный суд Киева отклонил жалобу сержанта спецназа ВСУ Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом в пятницу, 10 января, сообщило издание «Страна»

Кому война - мать родна. Почему Силы спецопераций Украины защищают предполагаемых убийц Шеремета © Facebook, Командування Сил спеціальних операцій ЗС України останется под стражей до 8 февраля 2020 года. Адвокаты настаивали на том, что у следствия нет исчерпывающих доказательств вины их подзащитного, а следовательно, отсутствуют основания для такого строгого содержания под стражей.

Российский журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года при взрыве автомобиля. Следствие полагает, что организатором убийства журналиста был Антоненко, а исполнителем — врач и волонтер Юлия Кузьменко. В деле фигурирует также медсестра Яна Дугарь.

Суд отправил Дугарь под круглосуточный домашний арест, Антоненко и Кузьменко арестовали на два месяца.